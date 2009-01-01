В России коррупция является двигателем, "который хоть что-то приводит в действие", считает Невзоров.

Флаг России, иллюстрация Reuters

Российский журналист и публицистзаявил, что если из РФ сейчас вынуть коррупционную составляющую, то в стране "остановится и умрет все".

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

По словам собеседника, в государстве коррупция — единственный двигатель хозяйственных, административных, политических, идеологических, религиозных и прочих вопросов.

"Когда, например, Навальный (российский оппозиционер Алексей Навальный — Ред.) предлагает в качестве главной политической программы борьбу с коррупцией, мне он кажется безумцем. Если из России сейчас вынуть коррупционную составляющую, остановится и умрет все", — отметил аналитик.

Невзоров считает, что коррупция является двигателем, "который хоть что-то приводит в действие". "Если вы хотите построить дорогу, вы никогда не построите ее без коррупционной схемы. Она просто будет никому не нужна. Не будет коррупционной схемы — не будет дороги", — подчеркнул публицист.

Ранее бывший советский разведчик, сокурсник российского президента Владимира Путина по Институту им. Андропова, а сейчас американский финаналитик Юрий Швец говорил, что при нынешнем лидере РФ обречена на смерть.