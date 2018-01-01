РосСМИ узнали, какие санкции власти РФ готовят против Украины

Введение ограничительных мер произойдет в соответствии с указом Путина, отметили журналисты.

Власти России готовят санкции против Украины, узнали журналисты syl.ru

В Российской Федерации правительство разрабатывает санкции в отношении Украины , под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в частности, крупные бизнесмены и чиновники.

За составление "черного списка" отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин, одной из ограничительных мер должна стать блокировка активов в России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным собеседников российского издания в правительстве, "действия РФ — зеркальный ответ на аналогичные шаги со стороны Украины".

"К 1 августа эти ведомства должны представить предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера", — говорится в материале.

В нем отмечается, что введение санкций в отношении Украины произойдет в соответствии с указом, который президент России Владимир Путин подписал 4 июня. Согласно документу, "меры воздействия" вводятся правительством по решению главы государства в отношении иностранных государств и их организаций, должностных лиц, граждан.

"… вопрос о введении санкций в отношении физических и юридических лиц Украины находился на повестке дня с 2014 года: за его скорейшее принятие выступали прежде всего представители силового блока, но ограничительные меры такого рода было решено отложить про запас", — выяснило издание.

Напомним, Украина начала вводить санкции в отношении РФ после того, как россияне в 2014-м захватили Крым и вторглись на Донбасс. В июне 2018 года президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое предусматривает расширение ограничительных мер против России.

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