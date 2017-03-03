"Рубим все связи". Захарченко пригрозил Украине "блокадой"

Террористы научились жить в блокаде, утверждает главарь самопровозглашенной ДНР.
Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
По его словам, террористы продавали уголь для того, чтобы получать деньги и платить зарплаты на захваченной части Донбасса.
"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем… Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — отметил главарь псевдореспублики.
Напомним, с 1 марта лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александр Захарченко, Игорь Плотницкий — в ответ на торговую и транспортную блокаду подконтрольной боевикам территории начали "национализировать" работающие там украинские предприятия.