"Рубим все связи". Захарченко пригрозил Украине "блокадой"

Террористы научились жить в блокаде, утверждает главарь самопровозглашенной ДНР.

Александр Захарченко novostimira.net

Главарь самопровозглашенной ДНРзаявил, что боевики научились жить в блокаде (— ред.) и объявляют ее Украине.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

По его словам, террористы продавали уголь для того, чтобы получать деньги и платить зарплаты на захваченной части Донбасса.

"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем… Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — отметил главарь псевдореспублики.

Напомним, с 1 марта лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александр Захарченко, Игорь Плотницкий — в ответ на торговую и транспортную блокаду подконтрольной боевикам территории начали "национализировать" работающие там украинские предприятия.