Рудимент прошлого. В 2017 году лишь четыре нардепа отдохнули в санаториях Рады

Гостиничные комплексы, санатории, пансионаты Рады надо продать на открытом конкурсе, считают в КИУ.

Нардепы отдыхают УНИАН

В 2017 году только четыре украинских нардепа отдохнули в учреждениях, находящихся в сфере управления Верховной Рады

Об этом пресс-служба Комитета избирателей Украины сообщила "Главреду" в рамках проекта "Дословно".

В ответ на информзапрос КИУ, аппарат ВРУ сообщил, что сейчас в сферу управления Верховной Рады входят следующие заведения: государственные предприятия "Пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и "Гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", расположенные в Скадовске Херсонской области, а также базы отдыха "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" в Киеве.

В 2017-м в указанных заведениях отдохнули вместе с семьями четыре народных депутата ВРУ VIII созыва и шесть депутатов предыдущих созывов.

Председатель КИУ Алексей Кошель заявил, что государственные санатории Верховной Рады являются рудиментом прошлого, с которым давно пора попрощаться. Большинство депутатов никогда в них не отдыхали, а потому содержание соответствующих учреждений нецелесообразно.

"Гостиничные комплексы, санатории, пансионаты ВР должны быть проданы на открытом конкурсе", — считает он

По действующему законодательству, нардепы не имеют льгот по обеспечению путевками для санаторно-курортного лечения. Соответствующее положение было исключено из Закона "О статусе народного депутата Украины" в 2014 году. Цена же проживания в пансионате "Таврийские зори" в однокомнатном "стандарте" составляет около 680 грн в сутки, говорится в сообщении КИУ.

К 2014 году финансирование санаториев аппарата ВРУ осуществлялось из госбюджета. Так, в 2012 году по статье "Финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами ВРУ" было предусмотрено 87 млн грн, в 2013-м — 88 млн, в 2014-м — 3,5 млн (с учетом спецфонда). Однако в 2014 году были внесены изменения в постановление Кабмина №501 от 16 мая 2011 года, которым было отменено соответствующее финансирование с целью экономного использования государственных средств, напомнили в Комитете избирателей Украины.

Напомним, ранее в КИУ назвали имена пяти депутатов, пропустивших все заседания Рады в 2017 году.