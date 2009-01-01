С "Крымского титана" увольняют украинцев, а ФСБ пугает террористической угрозой

Увольнения проходят с нарушением требований законодательства.

Крымский титан perekop.ru

Российские оккупационные власти пытаются обосновать формирование "фильтрационной зоны"необходимостью борьбы с проявлениями терроризма.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, администрация завода "Крымский титан" (Армянск) проводит увольнения граждан Украины с нарушением требований действующего законодательства без предоставления срока для поиска нового места работы.

Для оправдания противоправных действий сотрудники ФСБ РФ распространяют информацию о возможной причастности указанных граждан к спецслужбам Украины, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях Крыма в конце декабря 2016-начале января 2017 гг. проведено сокращение порядка 3 000 сотрудников различных учреждений, что вызывает возмущение местных жителей и негативно влияет на общественно-политическую ситуацию на полуострове

Фото: perekop.ru