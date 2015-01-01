С механизмом прямого урегулирования невиновный участник ДТП сможет получить выплату в разы быстрее от своей страховой

Одним из пионеров прямого урегулирования в Украине стала компания "АХА Страхование" с сервисом "Все Свои".

Сегодня любой водитель, который становится жертвой ДТП, вынужден ожидать компенсации от страховой компании виновника.

Часто из-за этого процесс получения выплаты может затягиваться на недели и месяцы.

Однако, в этом году 17 страховых компаний-лидеров рынка подписали соглашение о прямом урегулировании, что кардинально меняет принцип оплаты компенсаций невиновным водителям.

Суть этого механизма заключается в том, что если при попадании в ДТП двух участников, у них будут полисы компаний-участников соглашения, то невиновный водитель получит выплату по "автогражданке" непосредственно от своего страховщика.

Основное преимущество такой системы заключается в том, что она позволяет ускорить выплату страхового возмещения до одной-двух недель.

Чтобы обеспечить финансовую безопасность клиентов, выбравших механизм прямого урегулирования, составители Соглашения наперед учли финансовые риски, которые могут возникнуть.

Соответственно, соглашение достаточно жестко регламентирует финансовую дисциплину каждой из страховых компаний-участников.

За первое нарушение сроков при взаиморасчетах к компании будет применяться существенный штраф. За второе нарушение страховщик будет автоматически исключен из Соглашения.

При этом, все убытки, которые были заявлены по полисам данного страховщика до его исключения из Соглашения, будут урегулированы из средств гарантийного фонда, который формируется специально для этих целей.

Однако все убытки, которые будут заявляться по полисам такого страховщика в дальнейшем, будут урегулироваться в обычном порядке за рамками Соглашения о прямом урегулировании.

Стоит отметить, что на сегодняшний день совокупная рыночная доля компаний-участников Соглашения составляет около 50% на страховом рынке страны. Таким образом, у клиентов этих компаний вероятность попадания в ДТП со вторым участником, застрахованным в компании, которая также участвует в Соглашении, составляет те же 50%.

Учитывая такую проблему, компания "АХА Страхование" в свою очередь, предложила новый сервис — Автогражданку "Все Свои".

В рамках договора "Все свои", компания "АХА Страхование" обеспечит своим клиентам-владельцам полиса ОСАГО, если ДТП произошло не по их вине, возможность получать выплату в компании в 100% страховых случаев.

Вне зависимости от того, является ли виновник ДТП клиентом страховой-подписанта договора о прямом урегулировании, пострадавший клиент с сервисом "Все Свои" получит выплату компенсации напрямую от компании "АХА Страхование".

Кроме того, если клиент сам стал виновником дорожно-транспортного происшествия, АХА возместит нанесенный им ущерб другому участнику аварии в лимите до 200 тысяч гривен.