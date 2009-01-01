"Сбербанк" хочет побыстрее уйти из Украины, ищет любые пути

Греф не смог точно сказать, рассматривается ли только вариант продажи украинской "дочки" или возможна ликвидация бизнеса.

antikor.com.ua Российский "Сбербанк" хочет поскорее уйти с украинского банковского рынка.

Об этом сообщил глава банка Герман Греф, пишет российский Интерфакс.

"Мы рассматриваем варианты максимально быстрого ухода с украинского рынка. Мы находимся в активной стадии рассмотрения такого рода вариантов", — заявил Греф.

При этом Греф не смог точно сказать, рассматривается ли только вариант продажи украинской "дочки" или возможна ликвидация бизнеса.

"Мы не можем сказать, будет ли банк продан или произойдет ликвидация. Мы ищем любые варианты выхода из Украины", — сказал Греф.

Ранее в Нацбанке сообщали о том, что все банки с российским государственным капиталом в Украине ведут переговоры о продаже.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом.

фото: antikor.com.ua