Северная Корея произвела новый пуск ракеты в направлении Японии, в ООН собирают экстренное заседание

Ракета пролетела над японским островом Хокайдо в сторону Тихого океана.

Reuters Северная Корея произвела новый запуск ракеты неизвестного типа в направлении Японии. Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) собирает экстренное заседание по КНДР.

Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает Reuters.

Стоит отметить, что Северная Корея осуществила очередной пуск ракеты в нарушение предыдущих резолюций СБ ООН и осуждения мирового сообщества.

Ракета была выпущена из района Сунань в столице КНДР Пхеньяне и полетела в восточном направлении.

Южнокорейские и американские военные в настоящее время анализируют детали запуска, заявили в командовании армии Южной Кореи.

Как отметили позже японские и южнокорейские чиновники, ракета пролетела над японским островом Хокайдо в сторону Тихого океана.

Она упала в Тихий океан приблизительно в 2 тысячах километров на восток от Хокайдо. Ракета неизвестного класса достигла высоты приблизительно 770 км и пролетела 3,7 тысячи км, отметили южнокорейские военные.

В свою очередь армия Южной Кореи произвела ответный пуск баллистической ракеты "Хенму-2" сразу после зпапуска ракеты КНДР, сообщает "Ренхап".

"Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты "Хенму-2" в направлении Японского моря", — заявили в объединенном комитете начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

По данным ведомства, ракета Южной Кореи пролетела 250 км. Отмечается, что данное расстояние эквивалентно расстоянию до северокорейского аэропорта Сунан, откуда КНДР произвела запуск своей ракеты.

В связи с этим сегодня, 15 сентября, члены Совета Безопасности ООН соберутся на экстренное заседание в формате закрытых консультаций, сообщил по телефону источник в Постоянном представительстве при ООН, пишет Укринформ.

"По требованию США и Японии, Совет Безопасности проведет закрытые консультации в связи с запуском ракеты Северной Кореей. Начало заседания запланировано на 15.00 по Нью-Йорку", — отметил источник.

Напомним, 11 сентября совбез ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи, наложив запрет на экспорт текстиля и ограничения относительно импорта сырой нефти.

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