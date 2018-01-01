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Шансы Украины выполнить план по приватизации в 2018 году ничтожно малы – Игорь Мазепа

Сегодня, 10:15

По мнению генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы шансы, что в этом году Украина выполнит планы по приватизации объектов государственной собственности, предусмотренные Государственным бюджетом 2018 года, очень малы.

Мазепа
Игорь Мазепа "Википедия"
"В планах правительства по приватизации на этот год стоит цифра в 22,5 млрд грн в рамках большой приватизации. Никто из экспертов серьезно к ней не относится. Напомню, что последние годы план был 17 млрд. грн. и эту цифру просто переставляли из года в год", - сказал Мазепа.

Мазепа отметил, что скепсис по отношению к планам по приватизации усиливается еще и грядущим предвыборным периодом, когда каждое непопулярное решение может стоить потери голосов.

"В лучшем случае, если состоится "малая" приватизация то цифры будут уровня около 100 млн грн", - резюмировал Игорь Мазепа.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации.

В перечень приватизации на 2018 год вошли ПАО "Центрэнерго", ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ОАО "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

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