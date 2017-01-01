"Ситуация перед крахом режима Януковича повторяется". Эксперт - о многомиллиардном кредите от Китая

Украина пытается перекредитоваться за счет поступлений из Китая, уверен Александр Дубинский.

Украина хочет взять в долг у Китая 7 млрд под инфраструктурные проекты. Фото: shutterstock фото: shutterstock

Кабинет министров Украины намерен взять у Китая кредит в размере 7 миллиардов долларов, что напоминает действия предыдущей власти.

Такое мнение высказал Александр Дубинский на своей странице в соцсети Facebook.

"Перед крахом режима Януковича, когда уже было понятно, что МВФ денег не даст, - Арбузов и Ко тоже пытались взять деньги в долг у Китая. Под залог земли и зерновых контрактов. То есть, последнего маминого золота. Теперь ситуация повторяется. И, понятное дело, ни о каком "развитии инфраструктуры" речь не идет", - отметил Дубинский.

Он добавил, что 7 млрд кредита от Китая с трудом перекроют выплаты Украины по внешним долгам в 2018 году - всего 7,4 мрлд не считая двух миллиардов, которые Украина должна выплатить России за газ после решения Стокгольмского арбитражного суда.

Как стало известно ранее, правительство Украины намерено заключить с Китаем рамочное кредитное соглашение по ряду инфраструктурных проектов общей стоимостью 7 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в ходе презентации выставочного проекта China international Import Expo.

За счет кредита планируется профинансировать строительство новой бетонной дороги Кременчуг — Одесса — Николаев, прокладку новой линии Киевского метрополитена в столичный микрорайон Троещина, а также реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Борисполь

Как сообщалось ранее, в Украине намерены ввести абонплату за газ и отопление ради получения очередного кредита от МВФ.