Скандал вокруг Siemens. В Москве суд отказался арестовать четыре турбины, доставленные в Крым

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха".

В Москве суд отказался арестовать турбины Siemens Reuters

Московский арбитражный суд отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в Крым.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

"Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму. При этом суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрете на их монтаж", — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября.

Отмечается, что иск поступил в арбитраж Москвы 11 июля. Причиной для подачи иска стало перенаправление "Технопромэкспортом" газотурбинных установок немецкого производства из Тамани (Краснодарский край, Россия) в Крым.

Кроме "Технопромэкспорта" ответчиком по делу выступает также совместное предприятие Siemens и "Силовые Машины" — ООО "Сименс технологии газовых турбин".

В свою очередь "Технопромэкспорт" инициировал доследственную проверку регионального управления МВД РФ в отношении компании "Сименс технологии газовых турбин" по факту неисполнения договорных обязательств, что может грозить Siemens и его дочке уголовной ответственностью и возможным уходом с российского рынка.

Напомним, ранее Россию наказали за поставки немецких турбин в Крым: ЕС расширил санкционный список.