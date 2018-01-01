"Сливки" достаются не всем. Эксперт рассказала о неравенстве зарплат в Украине

Внутри высокооплачиваемых секторов экономики неравенство между работниками по размерам зарплаты значительно выше.
Эти виды деятельности показали наибольший прирост в первом квартале 2018-го (за три месяца более 1000 грн), рассказала кандидат экономических наук Лидия Ткаченко.
Причем внутри высокооплачиваемых секторов экономики неравенство между работниками по размерам зарплаты значительно выше. Собственно, дифференциация зарплат и формируется в основном благодаря высокооплачиваемым категориям, ведь нижняя граница регулируется размером минимальной зарплаты, — заявляет эксперт.
Ткаченко добавляет, что в упомянутых высокооплачиваемых видов деятельности доля работников с зарплатами свыше 15000 грн составила в декабре 2017 года около 20%, в финансовой и страховой деятельности – 26,7%, в государственном управлении и обороне – 32%, пишет "Зеркало недели".
По ее мнению, неравномерность роста зарплат между и внутри секторов экономики и отсутствие надлежащего регулирования приводят к "тому, что "сливки" от роста достаются ограниченному кругу работников из высших ступеней, тогда как большинство работников получают зарплаты в пределах 1-2 минимальных размеров".
Напомним, ранее стало известно о том, какие профессии в Украине приносят меньше всего денег.
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