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Смета полицейского государства. Почему госбюджет-2017 Украины нацелен на "затягивание поясов"

Сегодня, 13:18
Главред

Прокуратура, полиция и органы по борьбе с коррупцией получили существенное увеличение финансирования, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов
Виктор Суслов Главред
Основные показатели принятого Верховной Радой госбюджета Украины на 2017 год показали, что он является главной сметой "полицейского государства", а не бюджета развития страны.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".

"Бюджет-2017 — это бюджет беднейшей страны Европы. О нем можно сказать одно: хорошо, что он принят. Этот бюджет не способен обеспечить развитие страны, не способен решить и самые насущные социальные проблемы, потому что главное — это экономическая политика. Ошибочная политика приводит к бюджету бедности", — говорит экономист.

По его мнению, этот бюджет был нацелен на выполнение требований МВФ и в основном соответствует этим требованиям в части "затягивания поясов": это дальнейший рост цен, увеличение доли перераспределения ВВП через государственный бюджет.

"Это — бюджет "полицейского государства", поскольку прокуратура, полиция, вновь созданные органы по борьбе с коррупцией получили существенное увеличение своего финансирования", — объяснил эксперт.

"Но это — не бюджет развития. Поэтому в 2017 году экономика будет деградировать и дальше, рост цен, очевидно, превысит планируемые 8%, девальвация национальной валюты будет происходить более быстрыми темпами, чем это предусмотрено в расчетах к бюджету (а предусмотрено было 27,2 гривен за доллар)", — напомнил, экс-министр.

"Деградация страны будет происходить до тех пор, пока не будет радикально изменена экономическая политика, а для этого нужен приход к власти новых политиков, готовых защищать национальные интересы Украины и менее зависимых от внешних воздействий. Будем надеяться, что это случится как раз в 2017 году", — резюмировал Виктор Суслов.

Напомним, ранее экономист назвал главные ошибки украинской власти в 2016-м году.

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Суслов, эксперт, экономист, Рада, госбюджет
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