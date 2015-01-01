Смета полицейского государства. Почему госбюджет-2017 Украины нацелен на "затягивание поясов"

Прокуратура, полиция и органы по борьбе с коррупцией получили существенное увеличение финансирования, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

Основные показателина 2017 год показали, что он является главной сметой "полицейского государства", а не бюджета развития страны.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".

"Бюджет-2017 — это бюджет беднейшей страны Европы. О нем можно сказать одно: хорошо, что он принят. Этот бюджет не способен обеспечить развитие страны, не способен решить и самые насущные социальные проблемы, потому что главное — это экономическая политика. Ошибочная политика приводит к бюджету бедности", — говорит экономист.

По его мнению, этот бюджет был нацелен на выполнение требований МВФ и в основном соответствует этим требованиям в части "затягивания поясов": это дальнейший рост цен, увеличение доли перераспределения ВВП через государственный бюджет.

"Это — бюджет "полицейского государства", поскольку прокуратура, полиция, вновь созданные органы по борьбе с коррупцией получили существенное увеличение своего финансирования", — объяснил эксперт.

"Но это — не бюджет развития. Поэтому в 2017 году экономика будет деградировать и дальше, рост цен, очевидно, превысит планируемые 8%, девальвация национальной валюты будет происходить более быстрыми темпами, чем это предусмотрено в расчетах к бюджету (а предусмотрено было 27,2 гривен за доллар)", — напомнил, экс-министр.

"Деградация страны будет происходить до тех пор, пока не будет радикально изменена экономическая политика, а для этого нужен приход к власти новых политиков, готовых защищать национальные интересы Украины и менее зависимых от внешних воздействий. Будем надеяться, что это случится как раз в 2017 году", — резюмировал Виктор Суслов.

Напомним, ранее экономист назвал главные ошибки украинской власти в 2016-м году.

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