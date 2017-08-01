СМИ назвали минимальные и максимальные зарплаты украинских чиновников

Самые высокие зарплаты среди чиновников — у государственных секретарей.

В Украине минимальная среднемесячная зарплата специалиста центрального органа исполнительной власти составляет 5280 грн, а максимальная (с надбавками, премиями, материальной помощью) — 15 тыс. 234 грн.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на расчеты Центра экономической стратегии.

Самые высокие зарплаты среди чиновников — у государственных секретарей (новые должности при министерствах). Минимальная зарплата у такого госслужащего может быть 28 тыс. 589 грн, а максимальная — 60 тыс. 699 грн.

В таблице приведены два вида материальной помощи: на оздоровление при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и на решение социально-бытовых вопросов.

Как отмечается, для уровня государственного секретаря гарантированными есть надбавки за интенсивность труда и выполнение особо важной работы в объеме не меньше 50% должностного оклада за каждую.

Кроме того, учтены все временные надбавки и выплаты: за дополнительную нагрузку, за интенсивность труда, за выполнение особо важной работы, за участие в подготовке законодательных актов, за доступ к секретной информации.

Напомним, ранее Владимир Гройсман пообещал украинцам зарплаты в 10 тысяч.

Фото: epravda.