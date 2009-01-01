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СМИ рассказали, как заробитчане будут получать пенсии в Украине

Сегодня, 13:22

Работавший за рубежом украинец может восстановить право на получение пенсии.

пенсия, пенсионер 07
Пенсионное удостоверение УНИАН
Украинцам должно хватать пенсионного стажа для выхода на пенсию по возрасту. Сейчас пенсионный стаж составляет 15 лет, с 1 января 2018-го он возрастет до 25 лет, а с 2028-го — до 35 лет. Те, кому не хватает страхового стажа, могут его купить у государства. Особенно это касается заробитчан, которые работают за границей и в Украине со своих заработков ничего в Пенсионный фонд не платят.

Нюансы подобных ситуаций пояснил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный в эфире программы "Сніданок з "1+1".

"Те, кто имел стаж в соответствии с украинским законодательством, кто платил достаточные взносы в Пенсионный фонд, те будут иметь право на получение пенсии в Украине. В том числе и те, кто работал за границей", — говорит чиновник.

"Кстати, нововведение, которое предусматривает закон, — это возможность для человека, работавшего за границей, оплатить за эти периоды (2004—2010 годы) и восстановить право на получение пенсии. Платить не за все годы, а только за те, когда человек работал за границей, чтобы обновить свой страховой стаж. Минимальный взнос с минимальной зарплаты — сегодня это 704 гривны в месяц с коэффициентом 2. То есть за месяц — 1400 гривен", — сказал глава ПФУ.

Напомним, с 11 октября в Украине стартовала пенсионная реформа.

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Зарудный, Пенсионный фонд, заробитчане, пенсии, страховой стаж
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