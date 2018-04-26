СМИ узнали, сколько денег исчезло из банка после разморозки счетов младшего Януковича

По информации журналистов, большинство этих денег сына беглого находились в очереди требований кредиторов.
Такую информацию предал огласке портал "Экономическая правда". Согласно имеющимся данным, из арестованных ранее 2,6 млрд гривен, находившихся на счетах во "Всеукраинском банке развития", чуть более 2 млрд гривен был очень быстро выведено, а оставшиеся 559 млн существуют только "на бумаге".
"Эти деньги находятся в 9 очереди акцептированных требований кредиторов. Однако средства существуют только виртуально, поскольку активов банка не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9 очереди", - цитируют журналисты информированный источник.
Напомним, о снятии ареста со счетов Александра Януковича стало известно на минувшей неделе.
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