СМИ узнали, сколько денег исчезло из банка после разморозки счетов младшего Януковича

По информации журналистов, большинство этих денег сына беглого находились в очереди требований кредиторов.

Александр и Виктор Янукович Reuters

Из финансового учреждения "Всеукраинский банк развития", принадлежавшего сыну экс-президента Виктора Януковича Александру , было выведено около 2 млрд гривен.

Такую информацию предал огласке портал "Экономическая правда". Согласно имеющимся данным, из арестованных ранее 2,6 млрд гривен, находившихся на счетах во "Всеукраинском банке развития", чуть более 2 млрд гривен был очень быстро выведено, а оставшиеся 559 млн существуют только "на бумаге".

"Эти деньги находятся в 9 очереди акцептированных требований кредиторов. Однако средства существуют только виртуально, поскольку активов банка не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9 очереди", - цитируют журналисты информированный источник.

Напомним, о снятии ареста со счетов Александра Януковича стало известно на минувшей неделе.

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