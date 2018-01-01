СНБО поддержал продление санкций против банков с российским капиталом

Поддержаны предложения Национального банка Украины.

Одобрено продление санкций против банков с капиталом РФ

В четверг, 1 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года", — говорится в сообщении на сайте СНБО.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", сроком на 1 год.