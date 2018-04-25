Состояние российского олигарха Дерипаски сократилось до рекордного минимума – Bloomberg

В агентстве подсчитали, что капитал существенно снизился менее чем за три недели.

Олег Дерипаска бьет рекорды по финансовым потерям Фото: Reuters

Российский миллиардер Олег Дерипаска из-за санкций США против России потерял значительное количество своих капиталов.

Как сообщает агентство Bloomberg, владелец алюминиевого гиганта "Русал" акционер En+ Group недосчитался 3,8 миллиарда долларов.

Авторы исследования утверждают, что до учреждения персональных санкций США Дерипаска также нес убытки из-за общих финансовых мер западных стран против России. Всего с начала 2018 года олигарх потерял 4,7 миллиарда долларов. Это абсолютный рекорд по убыткам среди всех российских миллиардеров, страдающих от санкций.

Скриншот с сайта bloomberg.com

Как известно, 6 апреля в связи с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Напомним, в министерстве финансов США заявили о готовности ликвидировать санкции против российского олигарха Олега Дерипаски и его предприятия, алюминиевого гиганта Русал. Для этого Дерипаска должен продать свой пакет акций компании.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram