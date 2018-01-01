Сотни миллионов. В Кабмине сказали, во сколько Украине может обойтись разминирование Донбасса

Под эгидой правительства нужно создать орган, который будет координировать разминирование, полагает Черныш.

Полную оценку затрат на разминирование можно будет сделать после освобождения захваченной части Донбасса, отметил чиновник ukrainianwall.com

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что затраты на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 миллионов долларов.

Цифра является приблизительной, полную оценку можно будет сделать после освобождения захваченной части территории нашей страны, рассказал член Кабмина в эфире "Радио Свобода".

"Предварительные оценки по разминированию. Хорватия по площади около 50 тысяч квадратных километров. За 20 лет Хорватия потратила чуть более 800 миллионов долларов на разминирование своей территории, разминирование для развития, чтобы там можно было пахать, сеять, строить", — отметил он.

Чиновник считает, что под эгидой правительства необходимо создать орган, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.

Напомним, в начале марте заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер говорила, что территория востока Украины быстро становится "одной из самых заминированных в мире".