Совет ЕС одобрил продление санкций против Януковича и его окружения

Решение европолитиков вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Виктор Янукович Reuters

Совет Евросоюза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов, введенные против беглого экс-президентаи его соратников.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента в Брюсселе.

В то же время агентство уточнило, что ограничительные меры касаются 15 человек.

По его данным, решение будет обнародовано в официальном журнале ЕС 4 марта, после чего вступит в силу.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича 6 марта 2014 года, после чего продлевал их. Ознакомиться с санкционным списком можно здесь.