США дали миру четкий сигнал не покупать оружие у России — экономист

Возможно, анонсированные Штатами санкции смогут ударить по позициям РФ на мировом рынке вооружения, отметил Устенко.

США и Россия, иллюстрация discred.ru

Экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзерасчитает, что анонсированные США— четкий сигнал американцев всему миру не покупать оружие у РФ.

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время эксперт подчеркнул, что введение ограничительных мер против конкретных российских предприятий, возможно, ударит по позициям страны на мировом рынке вооружения.

"Они же в первой десятке стран — экспортеров вооружения. Скорее всего, это усложнит сотрудничество россиян с внешними рынками оружия… То есть удар наносится по той сфере, на которой Россия зарабатывает деньги", — добавил собеседник.

По словам Устенко, "раньше они продавали вооружение в те же Пакистан и Индию". "И как им теперь быть, если оборонные предприятия окажутся под санкциями? Если эти страны продолжат покупать российское вооружение, у них возникнет конфликт с США. А они вряд ли захотят ссориться с американцами", — отметил экономист.

"По сути, эти санкции — четкий сигнал США всему миру не покупать оружие у РФ: мол, выбор, конечно, за вами. Но мы очень удивимся, если вы пойдете против нашей воли", — сказал аналитик.

Ранее сообщалось, что в Штатах Госдепартамент передал Конгрессу список российских предприятий и силовых ведомств, в отношении которых могут быть введены санкции, в частности, в нем есть ФСБ и крупнейшие предприятия, связанные с оборонной промышленностью.