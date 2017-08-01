США инвестируют 100 миллионов в добычу золота на Закарпатье

Инвесторы планируют организовать высокоэффективное производство на длительную перспективу с годовым объемом добычи 500 тыс тонн.

Американская компания Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в который планирует инвестировать около 100 миллионов долларов.

Как сообщает Госгеокадастр, компания планирует разработать новую инфраструктуру и стратегию развития Мужиевского месторождения с использованием современного оборудования, пишет Украинская правда.

Старая инфраструктура Мужиевского месторождения ограничивала возможности рудника — объем добычи достигал 120 тыс тонн в год.

Сегодня же инвесторы планируют организовать высокоэффективное производство на длительную перспективу с годовым объемом добычи 500 тыс тонн.

Для этого Avellana Gold планирует включить в разработку одновременно и золотые, и золото-полиметаллические руды.

По сути, это будет новая стратегия добычи.

Главой компании является Брайан Саваж — председатель совета директоров Pioneer Management LLC, частной компании, которую он основал в 2009 году для предоставления консультаций и инвестирования в проекты и компании из сферы природных ресурсов.

Украинское представительство Avellana Gold возглавляет Николай Гожик, который ранее был главным инженером ООО "Закарпатполиметаллы", директором ООО "Сауляк".

Ранее президент Петр Порошенко заявил о существенном увеличении иностранных инвестиций в экономику Украины.

Фрир: ua-reporter.com