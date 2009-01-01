США наказали Россию новыми санкциями за связи с Северной Кореей

Среди российских компаний в список санкций попала компания "Гефест-М".

США наказали Россию новыми санкциями

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении четырех россиян и одной российской компании за поддержку ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики.

Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов), пишет УНИАН.

"Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США определило 10 компаний и шесть человек в связи с продолжением развития оружия массового уничтожения Северной Кореей, нарушением резолюций Совета безопасности ООН и попыткой уклонения от санкций", — говорится в заявлении.

Отмечается, что эти санкции направлены против компаний и лиц из третьих стран, которые оказывали помощь ранее включенным в санкционный перечень лицам путем поддержки программ по развитию ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореей. Также санкции касаются тех, кто занимался торговлей энергоносителями с КНДР, способствовал экспортированию рабочей силы и создавал возможность санкционным корейским компаниям получать доступ к американской и мировой финансовой системе.

В результате сегодняшнего решения любые имущественные интересы указанных лиц, попавших под ограничительные меры, во владении имуществом на территории США должны быть заблокированы, а гражданам США запрещается вести с ними дела.

Среди российских компаний в список санкций попала компания "Гефест-М", которая, по данным американской стороны, связана с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation. Еще в список ограничительных мер попал ряд компаний из Китая, Намибии и Сингапура.

Среди граждан РФ в список внесены генеральный директор компании "Гефест-М" Рубен Киракосян, а также Ирина Хуиш, Михаил Писклин и Андрей Сербин.

Напомним, 28 июля сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции. 2 августа закон о санкциях в отношении России был подписан американским президентом Дональдом Трампом.

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