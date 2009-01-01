США угрожают России новыми санкциями уже летом — СМИ

Демократы заявили, что они поддерживают введение новых санкций, но готовы подождать пока будет озвучена позиция Трампа.

Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против России уже этим летом.

Об этом заявил представитель Республиканской партии, председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам американского сенатора, вопрос введения новых санкций против России может быть рассмотрен после того как госсекретарь США Рекс Тиллерсон даст показания в комитете Сената о политике администрации президента США Дональда Трампа по отношению к РФ.

"Некоторые члены комитета, в частности, демократы возмущены якобы вмешательством России в 2016 году в президентские выборы в США, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить, продвигали новый пакет санкций против России", — говорится в сообщении.

Демократы заявили, что они все еще поддерживают идею введения новых санкций, но готовы подождать пока будет озвучена позиция администрации Трампа.

"Я с нетерпением жду, когда Тиллерсон объяснит нам политику администрации по отношению к РФ", — заявил представитель Демократической партии США, сенатор Бен Кардин.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн обещает, что он и его коллеги придумают, как ввести новые санкции против России.