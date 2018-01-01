США ввели санкции против украинской авиакомпании

Авиаперевозчика поймали на сотрудничестве с иранцами.

Украинская авиакомпания "Дарт" попала под санкции США. Скриншот из видео

Под антииранские санкции США попала украинская авиакомпания "Дарт". Причиной послужило сотрудничество украинского авиаперевозчика с иранской авиакомпанией Caspian Air.

Как отмечается в сообщении Федерального регистра США, Caspian Air уличили в поддержке Корпуса стражей исламской революции. Среди прочего, иранская авиакомпания перевозила из Ирана в Сирию персонал и незаконные материалы, включая оружие, пишет Интерфакс-Украина.

Санкции будут официально опубликованы 7 июня 2018 года.

При этом в сентябре 2017 года Штаты уже вводили санкции против украинских авиакомпаний "Дарт" и "Хорс". Причина была аналогичной – сотрудничество с иранскими перевозчиками.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения.

Кроме того, в России решили создать правительственное ведомство по борьбе с санкциями.

А уже в мае США сообщили о новых санкциях против ряда российских военных структур, включая институт минобороны, конструкторское бюро и учебный центр под Санкт-Петербургом.

4 июня президент РФ Владимир Путин одобрил решение о контрсанкциях. На официальном портале правовой информации РФ опубликован подписанный главой российского государства закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

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