Стал известен размер денежной компенсации для освобожденных из плена украинцев

По словам чиновников, всем освобожденным также будут предоставляться иные виды социальной помощи.

Эпизод встречи украинскиъ пленных после обмена Reuters

Всем гражданам Украины, которых 27 декабря освободили из плена на Донбассе, выплатят компенсации в 100 тысяч гривен.

Такое заявление сделал глава Министерства социальной политики Андрей Рева, сообщает портал "Эспрессо".

Рева также отметил, что военнослужащим, которые попали в плен, это время засчитают как всем участникам боевых действий в составе ВСУ.

"Наше предложение будет в том, чтобы предоставить каждому из тех, кого вчера освободили, по 100 тысяч грн. Период, когда человек незаконно удерживался боевиками, будет засчитан в трудовой стаж. Если военнослужащий попал в плен, этот срок ему засчитают как участнику боевых действий - в тройном варианте", - сказал Рева.

Чиновник также отметил, что всем освобожденным из плена украинцам также будут предоставляться иные виды социальной помощи.

"Нами подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден. Сейчас на места идут мои поручения, чтобы каждое управление социальной защиты по адресу изучило потребности этих людей: у кого-то трудоустройство, у кого-то реабилитация, кому-то надо полечиться. Мы все это изучаем и сразу начинаем с ними работать. Каждый человек должен чувствовать, что вернулся домой, и страна не просто встретила его цветами и забыла, а еще и возвращает их к мирной жизни", - добавил Рева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко объяснил, почему при обмене пленными на Донбассе не было россиян.