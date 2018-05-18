Стала известна дата первого полета нового украинского лоукостера

Полёты будут выполняться самолетом, который так и не успели перекрасить в корпоративные цвета украинского перевозчика.

SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы 19 мая avianews.com

Уже 19 мая первый украинский лоукостер SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы для туроператора Join UP!.

Полёты будут выполняться самолетом, который так и не успели перекрасить в корпоративные цвета украинского перевозчика, сообщает avianews.com.

Самолёт был возвращен с перекраски в Братиславе в аэропорт "Киев" имени Сикорского.

Второй самолёт компании приступит к выполнению чартерных рейсов 25 мая.

Сейчас он находится в Стамбуле на перекраске.

Напомним, ранее лоукостер Ryanair внес изменения в расписание отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт "Борисполь".

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