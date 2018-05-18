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Стала известна дата первого полета нового украинского лоукостера

Сегодня, 13:51

Полёты будут выполняться самолетом, который так и не успели перекрасить в корпоративные цвета украинского перевозчика.

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SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы 19 мая avianews.com
Уже 19 мая первый украинский лоукостер SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы для туроператора Join UP!.

Полёты будут выполняться самолетом, который так и не успели перекрасить в корпоративные цвета украинского перевозчика, сообщает avianews.com.

Самолёт был возвращен с перекраски в Братиславе в аэропорт "Киев" имени Сикорского.

Второй самолёт компании приступит к выполнению чартерных рейсов 25 мая.

Сейчас он находится в Стамбуле на перекраске.

Напомним, ранее лоукостер Ryanair внес изменения в расписание отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт "Борисполь".

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Теги:  
SkyUp, лоукостер, авиакомпания
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