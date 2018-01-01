Стала известна дата первого полета Ryanair из Киева в Берлин

Первый рейс ирландского лоукоста из Киева должен состояться уже 3 сентября.
Первый рейс должен состояться 3 сентября — почти на два месяца раньше, чем планировалось изначально. Самолет будет осуществлять рейсы четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
При этом на сайте авиакомпании указано, что минимальная стоимость билета из Киева в Берлин составляет 27,5 евро.
Согласно информации на сайте авиакомпании, рейс Киев (Борисполь) — Берлин (Щенефельд) и обратно запланирован четыре раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Таким образом, количество маршрутов от авиакомпании Ryanair из Киева увеличится до 11.
Напомним, Ryanair заявлял о намерении летать из 6 городов Украины.