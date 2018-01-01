Стала известна дата первого полета Ryanair из Киева в Берлин

Первый рейс ирландского лоукоста из Киева должен состояться уже 3 сентября.

Ryanair будет летать из Киева в Берлин фото: delo.ua

Популярный ирландский лоукост Ryanair открыл продажу билетов на прямые рейсы из Киева в Берлин.

Первый рейс должен состояться 3 сентября — почти на два месяца раньше, чем планировалось изначально. Самолет будет осуществлять рейсы четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

При этом на сайте авиакомпании указано, что минимальная стоимость билета из Киева в Берлин составляет 27,5 евро.

Согласно информации на сайте авиакомпании, рейс Киев (Борисполь) — Берлин (Щенефельд) и обратно запланирован четыре раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Таким образом, количество маршрутов от авиакомпании Ryanair из Киева увеличится до 11.

Напомним, Ryanair заявлял о намерении летать из 6 городов Украины.