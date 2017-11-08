Стали известны размеры новых стипендий для студентов

Академическая стипендия для учащихся профессионально-технических учебных заведений составит 490 грн.

Стали известны размеры новых стипендий 1kr.ua

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что академическая стипендия для учащихся профессионально-технических учебных заведений (ПТУЗ) составит 490 грн;

— для студентов вузов І-ІІ уровня аккредитации, которые учатся на младшего специалиста или бакалавра: обычная — 980 грн, повышенная — 1250 грн;

— для студентов вузов ІІІ-ІV уровня аккредитации, научных учреждений, которые учатся на бакалавра, специалиста или магистра: обычная — 1300 грн, повышенная — 1660 грн.

Согласно, данным Минобразования, социальные стипендии составят:

— для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кто остался без родителей в период учебы в возрасте 18-23 лет, в ПТУЗ — 1180 грн, в вузах — 2360 грн;

— для других лиц, имеющих соответствующие льготы, в ПТУЗ — 450 грн, в вузах І-ІІ уровня аккредитации — 890 грн, в вузах ІІІ-ІV уровня аккредитации, научных учреждениях —1180 грн.

Отмечается, что академическая стипендия президента Украины будет составлять:

— для учеников ПТУЗ — 1420 грн;

— для студентов вузов І-ІІ уровня аккредитации — 2130 грн;

— для студентов вузов ІІІ-ІV уровня аккредитации, научных учреждений — 2720 грн.

Именные и академические стипендии Кабмина, по информации Минобразования, повысятся до следующих значений:

— для учеников ПТУЗ — 1180 грн;

— для студентов вузов І-ІІ уровня аккредитации — 1900 грн;

— для студентов вузов ІІІ-ІV уровня аккредитации, научных учреждений — 2480 грн.

Стипендия президента Украины участникам и призерам международных ученических олимпиад составит:

— участникам — 2600 грн;

— призерам — 2950 грн.

Стипендия президента Украины для победителей всеукраинских ученических олимпиад и конкурса-защиты членов МАН — 2600 грн.

Стипендия Кабмина победителям Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе — 2360 грн.

Стипендия имени Тараса Шевченко — 2720 грн.

Стипендия президента Украины для победителей международных языковых конкурсов им. Петра Яцыка и Тараса Шевченко:

— для учеников ПТУЗ — 1420 грн;

— для студентов, курсантов вузов І-ІІ уровня аккредитации —1770 грн;

— для студентов, курсантов вузов ІІІ-ІV уровня аккредитации — 2600 грн.

Напомним, ранее в Украине стартовала пенсионная реформа.