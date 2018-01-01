Стало известно, как в Киеве изменят тарифы на тепло и горячую воду

Планируется, что тарифы будут изменены уже в ближайшем будущем.

УНИАН

С 1 августа нынешнего года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" намеревается взять в управление теплоэлектростанции Киева , подающие в город горячую воду и отопление.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Дело". Согласно имеющимся данным, речь идет о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Для вышеуказанных действий руководство КП уже подало пакет документов в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Ради "Киевтеплоэнерго" предлагается установить тариф, по которому электроэнергия будет продаваться госпредприятию "Энергорынок".

Также планируется, что для жителей Киева будет установлен тариф на производство тепла и горячей воды – 784,58 гривен за 1 Гигакалорию (на320,38 гривен меньше, чем сейчас).

Кроме того, планируется, что для религиозных организаций тепло и горячая вода будут производиться и поставляться за 477,19 грн за 1 Гигакалорию. Для бюджетных организаций горячая вода и отопление будут стоить 1187,20 грн за 1 Гигакалорию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский Кабмин утвердил тариф на медицинские услуги для украинцев.

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