Стало известно, когда "Нафтогаз" собрался выставлять "Газпрому" счета

Сроки озвучил главный коммерческий директор НАКа.

НАК рассчитывает, что российская компания выполнит решение арбитража добросовестно. 112.ua

НАК "Нафтогаз Украины" может начатьуже в апреле.

Как сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко в эфире "24 канала", украинская сторона уже предупредила об этом российского монополиста.

Сам процесс взыскания может занять до полугода, уточнил Витренко. При этом НАК рассчитывает, что российская компания выполнит решение арбитража добросовестно и уже в ближайшее время.

При этом он уточнил, что "Газпром" не подал пока апелляцию по транзитному соглашению. "С юридической точки зрения даже если бы они уже подали апелляцию, она не приостанавливает исполнение решения арбитражного трибунала. То есть они должны заплатить нам эти деньги, а потом ждать полтора года пока их апелляция будет рассмотрена и принято соответствующее решение", – пояснил Витренко.

В частности, он не исключил, что в счет долга, возможно, будут арестованы газ "Газпрома" в подземных хранилищах Европы или акции оператора "Северный поток" в швейцарском суде.

Ранее сообщалось о том, что официальный Киев арестовал все активы "Газпрома" и конфисковал средства. На этом в "Газпроме" заявили, что намерены судиться с Украиной из-за штрафа и ареста активов. Информацию озвучили в пресс-службе российского газового монополиста.

Напомним, 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа.