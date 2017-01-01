Стало известно, когда Украина сможет получить новый транш кредита МВФ

Украина и МВФ, похоже, нашли компромисс.

Новый транш кредита Украина может получить в мае 24tv.ua

В мае 2018 года Украина сможет получить очередной транш кредита Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов.

Это стало результатом договоренностей президента Украины Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард в Давосе 24 января, сообщают "Українські новини".

Отмечается, что Украина и МВФ все-таки решили найти компромисс по двум самым главным вопросам, которые более полугода тормозили выделение Украине очередного транша. Проблемы с созданием Антикоррупционного суда в Украине и изменением тарифов на газ для населения планируется решить в ближайшие месяцы.

Кроме того, еще один транш, который может стать последним по программе EFF 2015 года, по оптимистическому сценарию выпадает на конец лета.

По информации "Українських Новин", после ряда переговоров экспертов, в АП согласились изменить разработанный проект закона об Антикоррупционном суде, который бвл одним из камней преткновения в переговорах с МВФ.

"Закон будет изменен", — заявил агентству источник в АП. Какие именно изменения в документ будут внесены в итоге, пока точно неизвестно. Однако, по информации агентства, Украина, в процессе подготовки альтернативного варианта документа, будет настаивать на том, что Антикоррупционный суд не может быть отдельной ветвью власти, а должен находиться в общей структуре судебной системы, что соответствует Конституции Украины. По неофициальной информации, этого можно достичь путем введения нормы о рассмотрении апелляций, к примеру, Верховным судом. Что касается назначения судей, то этим вопросом должен заниматься Общественный совет добропорядочности, у которого и будет право вето на назначение того или иного претендента.

Как сообщили агентству источники, знакомые с процессом подготовки и результатами переговоров с руководством МВФ, для изменения законопроекта и принятия его в Раде с соблюдением всех процедур, учитывая подготовку новой редакции документа и прохождения его в Раде, потребуется до 3 месяцев. Если все пройдет удачно, что пересмотр программы и выделение очередного транша может произойти уже в мае. "Такой прогноз на май - вполне реален и оправдан с точки зрения всей технической работы, которую нужно будет провести для принятия закона", — сказал собеседник "Українських Новин".

По его словам, принципиальное решение вопроса с судом решит и другие проблемные вопросы.

Еще одно условие для продолжения сотрудничества с МВФ Украина практически выполнила – новая редакция закона о приватизации принята. Он практически учитывает все пожелания кредитора.

В то же время агентство отмечает, что не совсем ясно на данном этапе, как будут решаться вопросы по поводу оставшихся претензий МВФ к законам о пенсионной реформе. Не является обязательным условием и введение в Украине рынка земли. Не исключено, что этот вопрос вообще станет не актуальным. Запрет на продажу земли в Украине продлен до конца 2018 года, программа с МВФ завершается в марте 2019-го. Также в марте следующего года в Украине должны пройти выборы президента страны. МВФ обычно приостанавливает кредитование за полгода до выборов. Таким образом, в текущем году в лучшем случае Украина может рассчитывать лишь на два транша. Пятый — в мае, и если он не сорвется, то шестой — уже ближе к концу лета, но при условии выполнения новых требований, которые будут определены после весеннего пересмотра кредитной программы. Он наверняка станет последним траншем по программе EFF 2015 года, резюмируют "Українські новини".

Напомним, ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд.

Ранее в Национальном банке сообщили, что следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) может поступить в Украину во втором квартале 2018 года.