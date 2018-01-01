Стало известно, на сколько миллиардов "отмыли" денег украинцы

Информацию обнародовали представители специализированой государственной службы.

Иллюстративное фото УНИАН

Сотрудники украинской службы Госфинмониторинга по результатам расследований, совершенных в январе-июне нынешнего года, передали правоохранителям, налоговикам и представителям антикоррупционных органов 438 материалов о подозрительных денежных операциях общим размером в 297,1 миллиарда гривен.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале службы. Согласно обнародованным данным, в ходе расследования фактов отмывания денег, полученных в результате коррупционных схем (в том числе бывшим президентом Виктором Януковичем и близким к нему лицам), в первом полугодии в правоохранительные органы было направлено 133 материала на сумму 276,5 миллиарда гривен.

Кроме того, за вышеуказанный период сотрудники Госфинмониторинга направили правоохранителям 37 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и заблокировали средства на общую сумму 10,1 миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцев собираются обязать отчитывать за денежные переводы.

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