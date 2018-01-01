Стало известно, на сколько в "Нафтогазе" хотят повысить цены на газ для украинцев

Похоже, что от увеличения газовой и прочих "платежек" жителей Украины спасти уже не может ничто.

Газовая плита, гривны и платежка brd24.com

"Нафтогаз Украины" подготовил для правительства страны собственный вариант изменения тарифа на газ для населения , предполагающий использования двух цен на газ − в зависимости от объема потребления.

Соответствующее сообщение в пятницу, 20 апреля, опубликовал портал "Українські Новини".

Согласно обнародованным данным, в "Нафтогазе" предлагают ввести термин "социальный объем потребления" и использовать его отдельно для населения и отдельно для предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

В случае, если газ будет использоваться в объемах, не превышающих установленные постановлением №203 от 23 марта 2016 года (3,3 кубических метра на человека в месяц при условии центрального горячего водоснабжения и 5,4 кубических метра без такового), то конечная цена газа для потребителя останется на теперешнем уровне - 6,96 гривен за кубический метр.

При этом нормы потребления в "Нафтогазе" предлагают сократить на 15%.

Если же объемы потребления будут превышать социальную норму, то разница объемов газа оплачивается по более высокой цене: с июня 2018 года - 10,99 тысячи грн (+58%), а с октября 2018 года - 11,47 тысячи гривен (+65%) за тысячу кубических метров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что МВФ требует от украинских властей повысить цены на газ для населения на 35%.