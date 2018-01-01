Стало известно, на сколько в Украине подорожали билеты на поезда

Кроме того, выяснилось, в какие даты украинцы смогут покупать самые дешевые билеты.

Покупка ж/д билетов УНИАН

В Украине с воскресенье, 1 апреля, увеличился тариф на пассажирские перевозки во внутреннем ж/д-сообщении - на 1%.

Данное повышение было связано с использованием коэффициентов индексации тарифов - в зависимости от календаря, сообщают представители "Центра транспортных стратегий".

Соответствующие коэффициенты были зафиксированы приказом Мининфраструктуры от 19 марта 2012-го и изменениями в тарифах, внесенными приказом ведомства от 21 июля 2014-го.

К примеру, в период 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте использовался коэффициент 1,01), а в период майских праздников - с 28 апреля по 8 мая - коэффициент составил 1,03.

Кроме того, исключительно 9 мая билеты можно будет приобретать со скидкой в 20%. Дешевле приобрести их украинцы смогут только 31 декабря, когда будет применяться коэффициент 0,7.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украина разрешили покупать билеты на два международных поезда через интернет.