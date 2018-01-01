Стало известно, сколько денег получил советник Трампа от фонда украинского олигарха

Честный и законопослушный чиновник внес данные о горорарах в свою финансовую декларацию.

Джон Болтон Reuters

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон получил в минувшем году 115 тысяч долларов США от крупного украинского коммерсанта Виктора Пинчука

Соответствующее сообщение было опубликовано авторитетным западным изданием The Washington Post. Данная информация позже была подтверждена в опубликованной Белым домом декларации о доходах Болтона.

По данным журналистов, в сентябре 2017-го Болтона пригласили в Киев для участия в круглом столе, а в феврале 2018-го он с аналогичной целью посетил мероприятие в Мюнхене. Гонорар за выступление ему выплатил "Фонд Виктора Пинчука". Согласно материалам декларации, гонорар от Пинчука стал самым крупным из полученных Болтоном за минувший год. Всего за 2017-й он заработал 2,2 млн долларов США, 747 тысяч из которых пришлись на гонорары.

К слову, на посту советника президента по национальной безопасности Болтон сменил генерала Герберта Макмастера в апреле 2018-го.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший украинский дипломат раскрыл детали проплаченной встречи Порошенко с Трампом.

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