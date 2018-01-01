Стало известно, сколько денег российского олигарха Вексельберга заблокировали в Швейцарии

Швейцарские банкиры схватили пропутинского олигарха за самое чувствительное место - за деньги на счетах.

Виктор Вексельберг Reuters

В Швейцарии несколько банков заблокировали денежные средства , находящиеся на личных счетах крупного российского олигарха, близкого к президенту РФ, − Виктора Вексельберга.

Соответствующее информация имеется в распоряжении журналистов издания Forbes, сообщает портал "DW".

Средства олигарха были заблокированы как публичными банками (Credit Suisse, UBS), так и частными.

По данным источников, Вексельберг намерен обратиться в суд. Причем помимо гражданских исков, которые находятся в процессе подготовки, против банков могут быть поданы уголовные иски в отношении сотрудников, непосредственно осуществлявших блокировку.

Кроме того, ряд швейцарских банков помимо блокировки средств в течение нескольких дней отказывал Вексельбергу в доступе к большим пакетам акций в промышленных компаниях Швейцарии (Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach).

Напомним, ранее сообщалось о том, что США ввели новые масштабные санкции против окружения Владимира Путина.

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