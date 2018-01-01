Стало известно, сколько крупных предприятий приватизируют в Украине в 2018-м

Информацию озвучил глава фонда Госимущества Виталий Трубаров.

Профильный комитет Кабмин утвердил список предприятий, подлежащих т.н. "большой" приватизации -2018 год.

Соответствующее сообщение в четверг, 3 мая, на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

Согласно обнародованным чиновником данным, в список вошло 26 объектов. Восемнадцатью из них управляет Фонд госимущества, среди них – пять облэнерго ("Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго"), а также четыре предприятия теплоэнергетической отрасли ("Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль").

Кроме того, Фонд госимущества управляет "Запорожским титано-магниевым комбинатом", "Президент-Отелем", "Турбоатомом", "Азовмашем", "Заводом алюминиевой фольги" и ОАО "Ориана", попавшими в перечень.

По словам Трубарова, касаемо оставшихся объектов "большой" приватизации − тремя из них управляет Минэкономразвития ("Объединенная горно-химическая компания", "Завод "Электротяжмаш", "Днепровский электровозостроительный завод"). Минагрополитики управляет "Аграрным фондом" и "Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины". Непосредственно Кабмин управляет "Украгролизингом", Минздрав − ЧАО "Индар", Минэнергоуглепром − угольная компания "Краснолиманская".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине вступил в силу закон о приватизации госимущества.

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