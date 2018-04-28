Стало известно, сколько получателей потеряют право на субсидии

На субсидию не смогут претендовать те, кто живет в квартире с большой квадратурой.
При этом субсидии могут потерять люди, которые имеют новые автомобили, рассказал директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает "Громадське радио.
"Это автомобили моложе 5 лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть, это достаточно ценные вещи", — пояснил он.
Также на субсидию не смогут претендовать те, кто живет в квартире с большой квадратурой.
"Для квартир это 120 квадратных метров, для домов — 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа — то есть, там, где активно проживает большое количество граждан", — рассказал Музыченко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ужесточили правила предоставления субсидий.
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