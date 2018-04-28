Стало известно, сколько получателей потеряют право на субсидии

На субсидию не смогут претендовать те, кто живет в квартире с большой квадратурой.

В Украине ужесточили правила предоставления субсидий ru.slovoidilo.ua

В связи с введением новых правил предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения, утвержденные Кабмином, около 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять их с начала нового отопительного сезона.

При этом субсидии могут потерять люди, которые имеют новые автомобили, рассказал директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает "Громадське радио.

"Это автомобили моложе 5 лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть, это достаточно ценные вещи", — пояснил он.

Также на субсидию не смогут претендовать те, кто живет в квартире с большой квадратурой.

"Для квартир это 120 квадратных метров, для домов — 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа — то есть, там, где активно проживает большое количество граждан", — рассказал Музыченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ужесточили правила предоставления субсидий.

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