Статистика из США сбивает цены на нефть

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило немного дороже 55 долларов за баррель.

Нефтяная вышка, иллюстрация Reuters

В четверг, 12 января,снижаются на данных министерства энергетики США об увеличении запасов "черного золота" в стране.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 07:20 мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,02% — до 55,09 доллара за баррель, а февральские на WTI — на 0,17%, составив 52,17 доллара.

"Коммерческие запасы "черного золота" в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 января, возросли на 4,1 млн баррелей, или на 0,9% — до 483,1 млн", — выяснили в минэнерго.

Аналитики считали, что они увеличатся на 1,162 млн баррелей — до 480,162 млн. Также добыча нефти в Штатах за неделю возросла на 176 тыс. баррелей в сутки — до 8,946 млн баррелей. The Wall Street Journal сообщает, что рост этого показателя стал самым высоким с апреля 2016 года.

Напомним, 30 ноября в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.