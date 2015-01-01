Суд оставил 5 нефтегазовых лицензий скандальному экс-министру Злочевскому

Лицензии были выданы в 2010-2011 годах при Януковиче.

Николай Злочевский УНИАН

Окружной админсуд Киева отклонил иски Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании недействительными пяти лицензий на разработку нефтегазовых площадей, выданных компаниям беглого экс-министра экологии и природных ресурсов времен бывшего президента Виктора Януковича —

Об этом говорится в определениях суда от 27-29 декабря, обнародованных в Едином судебном госреестре, сообщает Liga.net.

Речь идет о лицензии на добычу газа и нефти на Гуцуловском месторождении (Ивано-Франковская область), выданном ООО "Надрага"з.

Кроме того, суд оставил компании "Пари" лицензии на разработку Пилиповского газового месторождения (Ивано-Франковская область), Никловицкой нефтегазовой площади (Львовская область) и Шереметьевского месторождении нефти и газа (Черновицкая область).

Также отклонен иск САП к компании "Техноресурс" об отмене выдачи лицензии на разработку Владимирского газового месторождения.

Согласно Единому реестру юридических лиц, конечным бенефициаром ООО "Пари" является Злочевский, а ООО "Надрагаз" — Злочевский и Елена Керницкая, жена львовского предпринимателя и политика Тараса Керницкого.

В свою очередь, 80% компании "Техноресурс" принадлежит двум оффшорам — Streetwise Capital Limited, Mernalix Investments ltd, которые ранее были владельцами ООО "Крымтопэнергосервис". Эта компания входит в группу Burisma Злочевского.

По данным Госгеондр, лицензии были выданы в 2010-2011 годах, года министром экологии (ведомство, курирующее предоставления разрешений на разработку недр) был именно Злочевский.

Напомним, в январе 2015-го ГПУ объявила в розыск Злочевского, которого подозревают в незаконном обогащении. А на счетах экс-министра в Великобритании было арестовано 23 млн долл.

Также напомним, что в июле 2016-го суд арестовал 20 скважин компании Злочевского, однако позже Апелляционный суд снял арест со счетов холдинга Burisma.