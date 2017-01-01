"Сюрприз" под елочку. С нового года украинцам поднимут цены на электричество

Рост цены на электричество обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривни, а также повышением цен на газ.

Украинцам поднимут цены на электричество m.aif.ru

В Украине прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2018 году вырастет на 16,2%.

Повышение цены будет проходить в два этапа: с 1 января 2018 года она вырастет на 9,5%, а с 1 апреля — еще на 6,1%. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг.

Согласно проекту решения, рост оптовой рыночной цены обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривни, а также повышением цен на газ на 16,7% и уголь (на 38,3%), цена которого рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украинe (так называемая формула "Роттердам+").

В частности, в ОРЦ учтена индикативная цена угля, определенная на основании средней цены на европейском рынке за период декабрь 2016 - ноябрь 2017 года, на уровне 83,08 доллара за тонну, что на 25,8% или на 17,04 доллара выше цены, заложенной в ОРЦ на 2017 год.

Кроме того, цена транспортировки угля, определенная на основании средней стоимости доставки угля из портов Амстердам — Роттердам — Антверпен в украинские порты, составила 12,21 доллара за тонну (средняя ставка фрахта) и 7,02 доллара за тонну (средняя ставка перегрузки). Указанная средняя ставка фрахта на 24,1% или на 2,37 доллара за тонну выше учтенной в ОРЦ на 2017 год.

Напомним, ранее сообщалось, что тарифы на коммуналку в следующем году снова будут расти.