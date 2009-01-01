Текут рекой. Украинцы получили из-за границы более 1,5 млрд долларов

Продолжает увеличиваться "денежная река", поступающая в страну из-за рубежа

В Украину с помощью систем перевода денег за период с начала января по конец сентября нынешнего года перевели 1,747 млрд долларов.

Такой показатель в восемь раз превысил объем переводов из страны за границу, который составил около 207 млн долларов, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Кроме того, общий объем переводов в пределах Украины за январь-сентябрь составил 3,180 млрд долларов.

Всего на территории страны украинцы пользовались услугами 34-х систем перевода средств, в том числе 27-ми, созданных резидентами и 7-ми - созданных нерезидентами.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что в России запретили переводить деньги украинским получателям через Western Union.