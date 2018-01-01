"Теперь придется объяснять украинцам, зачем это надо": Данилюк озвучил новое требование МВФ

Минфин изучает опыт других стран для выработки проекта закона, который устроит Фонд.

Данилюк рассказала о новых требованиях МВФ. Reuters

Главный международный кредитор Украины – Международный валютный фонд – выступил против проведения налоговой амнистии в Украине.

"МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, так как опыт других стран демонстрирует, что далеко не везде это сработало. Прежде, чем вводить "нулевую декларацию", нужно провести консультации: показать МВФ, а главное – всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете будем вносить", – сообщил министр финансов Александр Данилюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Минфин рассматривает инициативу относительно внесения законопроекта о "нулевой декларации" и косвенных методах в пакете с BEPS. Но при этом Данилюк подчеркнул, что эти шаги не связаны между собой.

"Другое дело – разовое раскрытие информации об имуществе перед началом международного обмена информацией, так называемое voluntary disclosing. Это стандартная процедура, которая проводилась многими странами перед началом обмена информацией. Сейчас мы с НБУ и экспертами изучаем такой опыт для выработки проекта закона", – добавил чиновник.

Ранее в МВФ назвали условия для переговоров о новом транше для Украины. Директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс уточнил, что дискуссия с властями Украины "является постоянной".

Кроме того, МВФ назвал требование, без выполнения которого Украина транша не получит.