Tesla завершила квартал с рекордными убытками

Илон Маск был вынужден извиниться перед инвесторами за потерю 717,5 млн долларов.

Илон Маск неоднократно грустно констатировал, что компания Tesla за 15 лет ни разу не принесла прибыли Reuters

Производитель электромобилейотчитался о рекордных квартальных убытках в $ 717,5 млн.

При этом исполнительный директор компании Илон Маск пообещал, что компания рассчитывает выйти в следующем квартале на прибыль, в том числе за счет увеличения производства электромобилей Tesla Model 3; а пока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года убытки выросли почти вдвое, пишет AP.

Маск также извинился перед инвесторами за свой отказ отвечать на "скучные" вопросы об убытках во время предыдущего квартального отчета, объяснив, что в тот момент очень устал. Кстати, после выступления Маска перед инвесторами акции Tesla на внебиржевых торгах выросли более чем на 9%.

После 15 лет работы Tesla без дополнительного финансирования в 2018 году может остаться без наличных денег. Компания каждую минуту "сжигает" около $ 7430. Одна из причин финансовых трудностей Tesla – резкий рост количества сотрудников. В 2010 году в штате компании числились 899 работников, сейчас их около 40 тыс. человек. При этом по показателю дохода на одного сотрудника Tesla уступает General Motors в 2,5 раза.

Сам Илон Маск неоднократно грустно констатировал, что компания Tesla за 15 лет ни разу не принесла прибыли.

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На фоне антирекордного значения убытков Tesla акции корпорации Apple в ходе торгов достигли отметки в 207,05 долларов, что позволило производителю iPhone побить мировой рекорд и поставить новый, став первой компанией, которая сумела достигнуть капитализации в 1 трлн долларов.

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