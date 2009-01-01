Тимошенко угрожает драться за землю и "смести" Порошенко и Гройсмана за считаные дни

"Батькивщина" совместно с Всеукраинской ассоциацией фермеров начали подготовку к референдуму против продажи с/з.

Юлия Тимошенко Фото: tymoshenko.ua

Об этом она сказала на брифинге в парламенте, пишет УНИАН.

"Хочу сейчас предупредить Петра Порошенко, господина Гройсмана и всех остальных их приспешников в Верховной Раде: если вы поставите в Верховной Раде законопроект о продаже сельскохозяйственной украинской земле, я беру сейчас публичное обязательство, что "Батькивщина" поднимет народ и сметет вас за считанные дни с ваших должностей", — подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко напомнила, что "Батькивщина" совместно с Всеукраинской ассоциацией фермеров начали подготовку к проведению всеукраинского референдума против продажи сельскохозяйственной земли. По ее словам, несмотря на запрет суда о проведении референдума, они не отступили.

"Мы пошли другим путем: мы договорились с Ассоциацией фермеров Украины, объединились, приняли ту форму, по которой собираются подписи, — форма Центральной избирательной комиссии, где есть паспортные данные, фамилии, адреса людей. И мы по всей стране начали проводить всенародный референдум сбором подписей против продажи сельскохозяйственной земли", — сказала лидер фракции.

По ее словам, сейчас таких подписей уже есть 256 тысяч, планируется собрать до 10 миллионов. "И это будет, по сути, решением референдума против продажи сельскохозяйственной земли", — подчеркнула Тимошенко.

Как известно, Порошенко еще на год продлил мораторий на продажу земли.

Напомним, Международный валютный фонд, который является главным кредитором Украины, ожидает скорейшего открытия рынка земли как государственной, так и частной собственности.

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фото: tymoshenko.ua