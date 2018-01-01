Tkeycoin обеспечит бизнесу снижение затрат на 87 %

В настоящее время проект Tkeycoin находится на стадии эмиссии.

Многие эксперты сходятся во мнении, что Tkeycoin способна в обозримом будущем не просто повлиять на бизнес, но и расширить возможности привычных рыночных отношений.

С внедрением российской разработки Tkeycoin DAO затраты бизнеса могут быть уменьшены на 87%. Издательство HI-News недавно обнародовало отчет о предлагаемых миру новаторских решениях, в котором отмечается: блокчейн-механизмы Tkeycoin открывают перед гражданским обществом широкие возможности, потому что способны вывести экономику на новый уровень.

Для бизнеса технология блокчейн Tkeycoin – новый шаг в будущее. Оценивая ситуацию, специалисты фирмы наибольшее внимание уделили бизнесу, хотя очевидно, что внедрение технологии со смарт-контрактами положительно повлияет и на покупателей.

Эффективная российская разработка уже вызвала интерес со стороны некоторых частных инвесторов из ОАЭ, а также корейских венчурных фондов. Сегодня будущие инвесторы могут стать обладателями высокоэффективных активов на выгодных условиях.

В настоящее время проект Tkeycoin находится на стадии эмиссии. Увеличить капиталы проекта и его участников позволит выход платформы на международные биржи, запланированный на IV квартал текущего года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram