Топ-3 способа быстрого кредитования через интернет

Можно выделить три способа, с помощью которых можно оперативно оформить кредит при помощи Интернета.

Свободный доступ к Интернету стал причиной настоящей революции, из-за которой кардинально изменилась жизнь каждого человека. Заказать продукты или готовую еду домой, забронировать билеты на концерт или в кино, купить любую вещь и даже учиться сегодня можно, без необходимости выходить из дома. Что уж говорить о сфере финансов — оформление онлайн кредитов сейчас является одним из популярнейших способов кредитования. Скорее всего, уже в ближайшем будущем, онлайн кредитование полностью заменит походы за кредитом в банки.

И в этом нет ничего удивительного, так как с помощью данной услуги, можно легко и достаточно оперативно получить в долг требуемую сумму на свои потребительские нужды, когда удобно и где удобно. Чтобы оформить кредит через Интернет, нужно иметь лишь свой налоговый код и паспорт. Чаще всего, компании, которые занимаются предоставлением онлайн-кредитов, имеют полностью автоматизированную систему, что делает работу с ними максимально удобной и легкой, а разобраться в их простом интерфейсе сможет даже пользователь компьютера без особого опыта.

Но все же, не все кредитные учреждения, занимающиеся онлайн кредитованием, способны быстро предоставить финансовые услуги на должном уровне. Проведя анализ существующих предложений на украинском кредитном рынке, можно выделить три способа, с помощью которых можно оперативно оформить кредит при помощи Интернета.

1. Заказ банковской кредитной карты

Кредитные банковские карты уже давно не являются чем-то необычным и ежедневно ими пользуются миллионы украинцев. Однако, всего лишь пару лет назад, чтобы оформить себе банковскую карту, необходимо было лично посетить банковский филиал, написать заявление и получить карту через 2-3 недели. На сегодняшний день ситуация кардинально поменялась. Заявление на получение кредитки сейчас можно подать через Интернет, получить ее можно в тот же день в одном из филиалов банка. Несколько банковских учреждений имеют услуги доставки карты клиенту на работу или домой.

В итоге: на оформление, одобрение и выдачу кредитной карты в банке нужно потратить 3 - 72 часа.

2. Получение онлайн кредита на карту в МФО

Достаточно быстро и без посещений отделения финансового учреждения можно получить денежные средства в компаниях онлайн-кредитования. Оформление такого кредита происходит на сайте. Необходимо лишь внести свои данные в специальную анкету, после чего заявка будет рассмотрена кредитными специалистами. После одобрения выдачи кредита, для получения денег необходимо подписать электронный договор. Дальше сервис моментально перечислит необходимую сумму на банковскую карточку.

Многие популярные сервисы онлайн-кредитования отправляют деньги на карты заемщиков на протяжении 15 минут, после отправки им заявки. Сервисы, предоставляющие онлайн-кредиты, работают в круглосуточном режиме, у них нет выходных и они предоставляют свои услуги на территории всей Украины. То есть, там можно получить кредит в любое время суток, находясь при этом в любом месте.

В итоге: на оформление онлайн-кредита в МФО нужно потратить 15-40 минут.

3. Кредит за 1 минуту через СМС-запрос на карту

Украинская МФО "Глобал Кредит" – один из лидеров в сегменте микрокредитования, первой начала предоставлять клиентам инновационный сервис по выдаче онлайн кредитов по SMS-запросу. С помощью данной услуги постоянные клиенты компании имеют возможность получить кредитный заем на карту за 1 минуту. Для этого нужно лишь отправить SMS-запрос на номер 717.

Кредит на свою банковскую карту любой клиент компании имеет возможность получить в любое время суток, без проверок и звонков, находясь в любой точке планеты.

Чтобы стать одним из постоянных клиентов МФО "Глобал Кредит", нужно как минимум 1 раз взять кредит в компании и своевременно рассчитаться.

Получить кредит в компании можно при помощи 2-х способов:

• в одном из филиалов компании;

• на сайте https://globalcredit.ua.

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