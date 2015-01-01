Топ-7 лучших посудомоечных машин — рейтинг популярности 2016 года

Такая помощница на кухне просто незаменима

Рейтинг формируют новые модели Indesit, Candy, Bosch и Beko.

Возглавляет список посудомоечная машина Indesit ICD 661 EU, демонстрируя идеальный баланс цены и качества. Предусмотрено 6 режимов мойки для кухонных принадлежностей и сушка остаточным теплом. Среди основных преимуществ модели — компактность, таймер отсрочки старта, LED-индикация, бесшумная работа и низкое энергопотребление.

Полноразмерная Bosch SMS41D12EU занимает вторую строчку рейтинга. Посудомойка обеспечивает качественное мытье посуды, облегчая обременяющую домашнюю работу. В распоряжении пользователя — 4 программы для мойки и 3 температурных режима. Надежная многоступенчатая защита от проточек — главное достоинство модели нового поколения посудомоечных машин от Bosch.

В тройке лидеров находится DFS05010W от Beko. Посудомоечная машина располагает пятью основными программами мойки и температурными режимами. Предусмотрена система защиты от протечек WaterSafe+.

На четвертой строчке шорт-листа — Beko DFS26020X. Мощная и легкая в эксплуатации посудомоечная машина порадует превосходным результатом работы. Управление автоматизировано и максимально упрощено — инновационная система сенсоров самостоятельно определяет степень загрязнения посуды, подбирая нужную программу мойки из шести доступных.

Чтобы хозяйкам не приходилось мыть посуду вручную, компания Candy создала ряд многофункциональных моделей посудомоечных машин. Пятую строчку списка занимает CDPM 77735X. Полноразмерное устройство может вмещать до 16 комплектов посуды, а поэтому идеально подходит для ежедневных потребностей больших семей. Используется импульсивный тип мойки и конденсационная сушка. Для удобства эксплуатации предусмотрен цифровой дисплей.

Посудомойка Candy CDCP 6/ES-07 воплощает концепцию создания компактного, функционального и мощного устройства для малогабаритной кухни. Звуковой сигнал оповещает о завершении мойки, а LED-дисплей упрощает эксплуатацию, выводя нужную информацию о программах, температурном режиме и возможных проблемах на экран.

Замыкает список признанных бестселлеров посудомоечная машина компакт-класса Candy CDCP 8/E-S, пользующееся популярностью среди владельцев небольших кухонь. Во избежание повреждений посуды внутри аппарата предусмотрены держатели для чашек и корзина для столовых приборов. Владелец сам выбирает удобное для себя время мойки — предусмотрена система отложенного запуска.