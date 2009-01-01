Торговля с врагом как преступление и предательство. Почему борьба с контрабандой — это не блокада

Контрабанда в военное время является тройным преступлением, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Торговля с врагом через оккупированные территории иявляются преступлением и предательством собственного народа.

Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Контрабанда всегда существовала и будет существовать, даже в цивилизованных странах. С этой проблемой сталкиваются США и Европа, не говоря о нас, несчастных. Конечно, это преступление. А в военное время, хотя и не объявленное, это тройное преступление. К сожалению, речь идет о таких огромных средствах, что уже многие люди, которые пытались противодействовать в этом вопросе, погибли", — напомнил волонтер.

"Тут надежда может быть только на отношение общества к этой проблеме, освещение ее в СМИ, называния имен, которые отвечают, требования к военно-политического руководства решить эту проблему. Но это проблема комплексная, она касается не только контрабанды, а вообще правоохранительной и судебной системы. Контрабанда не исчезнет, ​​но уменьшится, только после реформирования этой системы", — подчеркнул офицер запаса.

Комментируя вопрос об отношении к блокаде оккупированных территорий, Мирослав Гай заметил: "На данный момент нет никакой блокады оккупированных территорий. Передвижение гражданского населения происходит в штатном режиме. Даже курсирует автобус Донецк—Москва, который ходит через территорию Украины. Вопрос ставится о блокаде торговли с РФ через оккупированные территории и блокаде контрабанды".

"Считаю, что в условиях войны торговля с врагом и контрабанда является преступлением и предательством собственного народа. Я не доверяю одиозным депутатам, которые сейчас блокируют две железнодорожные ветки где-то в зоне АТО, так как путей сообщения с оккупированными территориями и тайных коридоров для контрабанды гораздо больше, и они продолжают работать. Поэтому все это больше похоже на пиар определенных политических сил. Даже пусть и так, хотя тут есть и положительный момент — их пиар приводит к обсуждению этого болезненного вопроса на уровне общества, освещает эту проблему, информирует о ее существовании, нарушает в информационном поле. А это уже что-то", — подчеркнул бывший участник АТО.

Напомним, ранее офицер запаса объяснил, почему боевики не продолжатся и суток против ВСУ, Нацгвардии и Сил спецопераций.

Больше читайте на "Главреде": "Волонтер Мирослав Гай: ігри в "народні республіки" завершено — керівництво перейде військовим РФ".